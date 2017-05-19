Российский «Ресурс-П» сломался в космосе

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №3 вышел из строя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источника в ракетно-космической отрасли.

«Спутник "Ресурс-П3" перестал передавать информацию. Последние снимки с него были получены в феврале», — рассказал источник

Отмечается, что неполадки в работе спутника возникли еще в феврале-марте, когда поступило сообщение о проблемах с питанием: «Одна из солнечных батарей спутника тогда не раскрылась».

Запуск «Ресурс-П» №3 массой 5920 килограммов состоялся с космодрома Байконур в Казахстане в марте 2016 года. Перед этим он откладывался из-за автоматического отключения двигателя ракеты.

«Ресурс-П» — серия российских гражданских космических аппаратов ДЗЗ, являющихся развитием проекта «Ресурс-ДК1». Его разработкой занимался ракетно-космический центр «Прогресс». Всего было запущено три спутника «Ресурс-П». Информация, полученная со спутников, используется для составления и редактирования карт.