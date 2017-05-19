Из-за визита Трампа израильские школьники сдадут экзамен на два часа раньше

Из-за приезда президента США Дональда Трампа в Израиль школьники в Иерусалиме будут вынуждены прийти на выпускной экзамен на два часа раньше. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает информационный портал newsru.co.il.

Американский лидер посетит город с официальным визитом в понедельник, 22 мая. В этот же день в израильских школах ученики сдают математику для получения аттестата зрелости. Многие улицы Иерусалима будут перекрыты для движения транспорта, ожидаются большие автомобильные пробки.

По этой причине Министерство просвещения страны рекомендовало 15 тысячам старшеклассников прийти в школы раньше и не пытаться добраться до учебных заведений на личном транспорте.

19 мая Трамп отправится в свою первую зарубежную поездку с момента вступления в должность президента США. Сначала американский президент должен посетить Саудовскую Аравию. Затем у него запланирован визит в Израиль, Палестинскую автономию и Италию. После этого он полетит на саммит НАТО в Брюссель и на Сицилию, где состоится встреча лидеров G7.