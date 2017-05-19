«Рамблер» запустит почту и новостной портал для Украины

Группа компаний Rambler&Co запускает почту и информационный портал Rambler.ua для украинских пользователей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что на информационном портале будут публиковаться последние новости из 25 крупнейших городов Украины. Кроме того, жители страны смогут оперативно получать информацию о погоде и курсе валют.

«Мы были, есть и остаёмся сервисом вне политики, ориентированным на пользователей разных стран», — отмечают представители компании.

Для украинских юзеров также будет работать почта на @rambler.ua, аналогичная сервису Рамблер/почта.

«Все желающие смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик с другого сервиса и продолжить использовать его со старым адресом», — говорится в пресс-релизе.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group подлежат блокировке на территории страны.

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Валентин Петров отметил, что киевские власти не планируют вводить наказание или порицать пользователей, которые пользуются инструментами для обхода блокировок российских соцсетей.