У ВДВ появились первые ударные подразделения

В Воздушно-десантных войсках появились первые ударные подразделения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

«По своей сути это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава», — сказал Сердюков.

По его словам, в «Псковском соединении ВДВ» (так в официальных сообщениях Минобороны обозначается 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская дивизия) статусу «ударных» соответствуют одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая. Кроме них, в ВДВ имеется еще несколько «ударных» батальонных и ротных тактических групп, а также разведподразделений.

О введении статуса «ударного» в вооруженных силах было широко объявлено в мае 2017 года. По итогам зимнего периода обучения запущено соревнование за это звание. Этот статус присваивается приказом министра обороны в отношении наиболее боеспособных соединений (мотострелковых, танковых, морской пехоты, воздушно-десантных, десантно-штурмовых), а также воинских частей и подразделений.

По итогам зимнего отчетного периода к этому званию представлены 78 соединений, воинских частей и подразделений.