Появилось видео выброски в Крыму батальонной тактической группы ВДВ с техникой

Агентство Ruptly опубликовало видеозапись выброски воздушного десанта на полигоне Опук в Крыму.

Масштабные учения ВДВ в Крыму шли 20-22 марта. В них принимали участие около 2,5 тысяч военнослужащих из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии, а также 56-й и 11-й десантно-штурмовых бригад.

В данном эпизоде 21 марта разыгрывалась выброска батальонной тактической группы 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии с самолетов Ил-76. Всего высадились 350 десантников и девять боевых машин десанта БМД-2КУ.

Помимо этого, на учениях отрабатывалась высадка десанта с моря, а также посадочным способом с вертолетов (соответствующие кадры также есть на видеозаписи).