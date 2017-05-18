Крымский полк ВДВ разместят в районе Феодосии

До конца 2017 года под Феодосией будет развернут отдельный десантно-штурмовой батальон, который впоследствии переформируют в полк. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

97-й полк должен быть создан до 1 декабря 2019 года, он войдет в состав 7-й горной десантно-штурмовой дивизии («новороссийской»). В данный момент в составе дивизии два десантно-штурмовых полка.

В феврале 2016-го военные сообщали, что крымский батальон ВДВ должен быть развернут в районе Джанкоя, неподалеку от базы армейской авиации.

В данный момент в Крыму нет постоянно базирующихся частей ВДВ, организована ротация дежурных батальонных групп из состава соединений ВДВ, дислоцирующихся вне территории полуострова.

97-й гвардейский парашютно-десантный полк был сформирован в 1948 году, в 1959-м передан в состав 7-й воздушно-десантной дивизии (ныне 7-я горная десантно-штурмовая дивизия), базировался в литовском Алитусе. В 1993 году в составе дивизии выведен под Новороссийск, в 1994-м получил добавление к наименованию «кубанский казачий». Расформирован в 1997 году.