Татарстан потратил на помощь пострадавшим от банковского краха миллиард рублей

Правительство Татарстана потратило на помощь предпринимателям, пострадавшим от краха нескольких республиканских банков, около одного миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил первый замглавы Минэкономразвития региона, директор департамента развития предпринимательства Рустэм Сигматуллин, сообщает Rambler News Service.

По его словам, из этой суммы микрозаймы составляют около 600 миллионов рублей, льготный лизинг — около 250-260 миллионов рублей. В Татфондбанке было открыто около 30 тысяч счетов юридических лиц, однако точное количество пострадавших компаний не известно, отметил Сигматуллин.

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По словам министра экономики республики Артема Здунова, для поддержки используются различные инструменты, включая микрозаймы, а также льготный и возвратный лизинг. «Мы фактически выкупаем оборудование, предоставляем его предпринимателю. При этом он не переплачивает. У нас есть ряд партнерских банков — это "Ак Барс", Энергобанк, Сбербанк, которым мы через механизм гарантийного фонда предоставляем льготные кредиты», — пояснил он.

26 апреля глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что власти республики планирует создать специальный фонд по поддержке вкладчиков потерпевших крах банков.

ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка, который входил в топ-50 российских кредитных организаций, 3 марта нынешнего года. Дыра в его капитале к 1 февраля составила 96,7 миллиарда рублей. Также сообщалось о задержании ряда руководителей кредитной организации, которые подозреваются в мошенничестве и хищении средств. 11 апреля Татфондбанк был признан банкротом.

Права на осуществление банковской деятельности лишились также несколько более мелких банков Татарстана — Интехбанк, Татагропромбанк и Анкор-банк.