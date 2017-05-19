Бречалов заявил о готовности идти на выборы главы Удмуртии от ЕР

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов решил участвовать в выборах руководителя региона, которые пройдут осенью этого года. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 19 мая, передает «Интерфакс».

Бречалов добавил, что может баллотироваться от «Единой России». «Если коллеги [из ЕР] на политсовете примут такое решение, готов сотрудничать в этом вопросе с партией», — сказал он.

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18 мая было опубликовано интервью, в котором Бречалов назвал оптимизацию числа чиновников в Удмуртии одной из основных задач на ближайшую перспективу. Среди приоритетов он также выделил качественную работу с обращениями граждан.

4 апреля президент России Владимир Путин назначил Бречалова временно исполняющим обязанности главы Удмуртии. Его предшественник Александр Соловьев, подозреваемый во взяточничестве, был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

Александр Бречалов с 2013 года является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), до назначения врио главы республики также занимал пост секретаря Общественной палаты России.