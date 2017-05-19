СССР обвинили в создании новых радиационных поясов Земли

Американские и британские ученые показали, что проведенные СССР атмосферные испытания ядерного оружия спровоцировали формирование искусственных радиационных поясов Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Space Science Reviews, кратко о нем сообщает издание Gizmodo.

В своих выводах ученые опираются на рассекреченные данные об атмосферных испытаниях ядерного оружия, проведенных в 1958-1962 годах (на высоте от 25 до 400 километров). Согласно обнародованным материалам, ядерные взрывы спровоцировали выброс в околоземное пространство частиц высоких энергий, которые незначительно, но поменяли конфигурацию магнитосферы Земли.

Появление искусственных радиационных поясов, по оценкам ученых, могло стать причиной утраты нескольких спутников на низких орбитах. Авторы отмечают, что вклад в формирование новых поясов внесли и США.

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В годы холодной войны СССР и США провели несколько ядерных взрывов в атмосфере и космосе. Пик испытаний пришелся на конец 1950-х — начало 1960-х годов и связан с началом космической гонки.

В зависимости от солнечной активности, радиационные пояса (также называемые поясами Ван Аллена) могут менять свои размеры. Эта область магнитосферы Земли предотвращает попадание опасных для жизни высокоэнергетических заряженных частиц на планету.