Призвавший к импичменту Трампа конгрессмен пожаловался на угрозы

Член палаты представителей Конгресса США от штата Техас, демократ Эл Грин (Al Green), ранее призвавший к импичменту президента Дональда Трампа, сообщил об угрозах в свой адрес. Об этом 20 мая сообщает ABC News.

В качестве доказательства политик продемонстрировал поступающие в его офис голосовые сообщения. «Ты никого не подвергнешь импичменту. Попробуй и мы линчуем всех вас», — заявил один из абонентов. Еще один пообещал, что Грин будет «висеть на дереве». Также конгрессмен столкнулся с оскорблениями на почве расизма.

Тем не менее Грин отметил, что угрозы не запугают его. «Мы не допустим, чтобы это заставило нас отклониться от того, что мы считаем правильным», — подчеркнул он.

Предложение Грина о том, чтобы объявить Трампу импичмент, прозвучало 17 мая. Свою инициативу конгрессмен объяснил тем, что глава государства «препятствует правосудию». «[Трамп] уволил директора ФБР [Джеймса Коми], который вел расследование в отношении президента из-за его связей с Россией, вмешавшейся в президентские выборы», — заявил он.

Коми был отправлен в отставку 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. В Белом доме пояснили, что Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против бывшего кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

В США регулярно неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в ход американских выборов путем хакерских атак. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин якобы лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия отрицает все подобные обвинения.