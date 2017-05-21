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СМИ сообщили о «каруселях» на «праймериз оппозиции» в Севастополе

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Жители Севастополя 20 мая пожаловались на многочисленные нарушения при проведении «общегородского голосования» за кандидата на пост губернатора от оппозиции. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает SevastopolMedia.

По информации СМИ, всего было замечено свыше 30 «каруселей»: специально обученные люди перемещались на автомобилях от палатки к палатке и отдавали голоса за определенных кандидатов. Очевидцы утверждают, что из-за этого между нарушителями и организаторами опроса разгорелся конфликт, из-за чего голосование в некоторых местах было приостановлено на длительное время. Инцидент, в частности, имел место в шатрах, выставленных от регионального отделения КПРФ.

Отмечается, что участники «каруселей» с прессой контактировать отказываются. Некоторые, однако, признали, что «их подвоз организовали представители одного из участников голосования».

В сообщении указано, что с инициативой о проведении «праймериз оппозиции» выступил представитель регионального отделения «Справедливой России» Евгений Дубовик. При этом он отвергает возможность подтасовки результатов опроса. Иного мнения придерживается первый секретарь севастопольского горкома КПРФ Василий Пархоменко.

«Такое (подтасовки и "карусели" — прим. «Летны.ру») могло быть, но мы не считаем, что каким-то серьезным образом может сказаться на этих результатах, — пояснил он свою позицию. — Вызывало недоумение у некоторых наших товарищей, стоящих у палатки, что приходила группа лиц по 5-10 человек, которая просила бюллетени. Мы же не можем проверять от кого они и что они».

В свою очередь председатель Севастопольского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Иван Ермаков подтвердил, что знает о нарушениях регламента проведения опроса, однако он не знает, кто их организовал.

Итоги проводящегося в Севастополе опроса по выдвижению кандидата от ряда оппозиционных партий на выборы губернатора планируется объявить 22 мая.

Ранее, 16 мая, были опубликованы результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым порядка 65 процентов жителей Севастополя связывают надежды на улучшение жизни с временно исполняющим обязанности губернатора Дмитрием Овсянниковым. 57 процентов респондентов заявили, что проголосовали бы за него, если бы выборы глава города прошли в ближайшее воскресенье. Выборы пройдут в сентябре 2017-го.

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