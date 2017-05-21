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СМИ узнали о планах США прекратить оказание безвозмездной военной помощи Украине

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Вашингтон планирует прекратить оказание безвозмездной военной помощи ряду стран, в том числе Украине, заменив ее кредитами. Как рассказали газете The Wall Street Journal источники во власти, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США, который представит 23 мая администрация Дональда Трампа.

Во внутреннем документе Госдепартамента, попавшем в руки журналистов, указано, что помимо Украины, помощи могут лишиться также Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам. В случае одобрения бюджета Конгрессом это позволит конвертировать в военные кредиты около миллиарда долларов. При этом не отменяется объем помощи Израилю (3,1 миллиарда долларов), Иордании (350 миллионов долларов) и Египту (1,3 миллиарда долларов).

В записке внешнеполитического ведомства отмечается, что замена безвозмездной помощи займами заставит нуждающиеся государства искать поддержки у третьих стран, в частности, у России и Китая.

В сентябре 2016 года палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон, включающий летальное вооружение в перечень военной помощи Украине. В декабре его утвердил уходящий президент Барак Обама.

В военном бюджете США на этот финансовый год запланировано выделение на поддержку Украины по военной линии 150 миллионов долларов. Определены цели, на которые эти средства могут быть потрачены: подготовка кадров, летальное оружие оборонного назначения, техника и оборудование. Против поставок оружия на Украину высказывались многие европейские политики — в частности, избранный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что это рискованно и контрпродуктивно. Вашингтон поставляет Киеву военную технику, амуницию и оборудование, но, несмотря на неоднократные просьбы украинских властей, не летальное вооружение.

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