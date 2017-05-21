На Каннском фестивале представили фильм «Как скажешь, мама»

В Российском павильоне на Каннском фестивале представили короткометражный фильм «Как скажешь, мама» режиссера Евы Ланска. Об этом в воскресенье, 21 мая, передает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.

«Как скажешь, мама» (Okay, Mum) предварит выход одноименного полнометражного фильма и откроет цикл короткометражных картин Ланска об отношениях родителей и детей. Фильм, посвященный проблеме насилия над детьми, снят в Великобритании с участием местных актеров.

В центре сюжета «Как скажешь, мама» — двенадцатилетняя девочка Наташа, которая каждый день выживает в своей собственной семье. Ее родители постоянно конфликтуют: отец срывает обиду на ребенке, а мать не препятствует этому. Когда Наташа вырастет, то начнет совершать те же ошибки, что и ее собственные родители.

«Презентация в Российском павильоне — это для нас прежде всего международный рупор, возможность привлечь зрителей из разных стран к проблеме детского морального насилия в семьях», — рассказала, представляя фильм, Ева Ланска.

Роли родителей Наташи исполнили британские артисты Сэм Рэдфорд, известный ролями в фильмах «Фантастические твари и где они обитают», «Повелитель бури» и «К-19», и Джина Брамхилл, игравшая в сериале «Мистер Селфридж» и телесериале «Шерлок».

Ева Ланска в соавторстве с британским сценаристом Алексом Марксом, который исполнил роль адвоката в фильме и выступил продюсером картины, работает над сценарием полного метра на ту же тему. Кроме того, она написала сценарии еще нескольких историй, посвященных отношениям родителей и детей.

Организатором Российского павильона на Каннском фестивале является официально представляющая российское кино за рубежом компания Роскино. Партнером Роскино выступает ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».

Также ведет свою работу объединенный стенд Roskino — Russian Cinema Worldwide на международном кинорынке Marche du Film, который проходит в дни Каннского фестиваля. На нем в 2017 году представлено более 45 производственных и прокатных компаний, включая Art Pictures Studio, Central Partnership, Russian World Vision, Indie Vision, Mirsand Ltd., Wizart, Planeta Inform, All Media, Mars Media, Amedia Production, Mosfilm.

