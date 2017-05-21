Сирийский Хомс полностью освобожден от вооруженных групп

Вывод бойцов вооруженной оппозиции из квартала Аль-Ваэр в сирийском Хомсе завершен. Последняя колонна с повстанцами выдвинулась в сторону Джераблуса, после чего город полностью перешел под контроль сирийской армии. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Остались только гражданские, те, кто не хотел покидать свои дома. После того как в квартал войдут саперы, будет принято решение, разрешить ли представителям СМИ лично увидеть последний освобожденный квартал», — сказал агентству офицер сирийской полиции.

В рамках последнего, одиннадцатого этапа вывода бойцов из города его покинули более 2,5 тысячи человек, включая 700 мятежников. Этап длился около 24 часов. Большая их часть вышла из Хомса с легким стрелковым оружием в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

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По словам корреспондента, над кварталом наблюдаются черные клубы дыма, однако никто из представителей полиции или армии Сирии не может объяснить причину пожара.

За предыдущие десять этапов Аль-Ваэр покинули около 17 тысяч человек, включая 3,5 тысячи повстанцев.

Как пишет ТАСС, этот квартал оставался последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 года по условиям перемирия туда временно переместились пять тысяч мятежников из старых кварталов города.