Ребенок пострадал в результате аварии на автогонках в Сочи

Ребенок пострадал в результате аварии во время автосоревнований в Сочи. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения города.

«Ребенок получил легкие повреждения. Госпитализация не потребовалась», — сообщил представитель управления. Отмечается, что он стоял за бетонным ограждением, в которое врезалась выехавшая с трассы гоночная машина. Сам не справившийся с управлением гонщик не пострадал.

Инцидент произошел в ходе этапа чемпионата Краснодарского края по шоссейным гонкам.

10 марта французский мотогонщик Антони Деляль погиб во время тренировки на трассе в Ногаро (Франция).