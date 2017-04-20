Спорт
 

Потерявший обе ноги в аварии британский гонщик вышел из комы

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Видео: Evil da Cat / YouTube

Пилот команды JHR Developments Билли Монгер, потерявший обе ноги в результате аварии в гонке британской «Формулы-4», выведен из искусственной комы. Об этом сообщает Autosport.

О состоянии 17-летнего гонщика рассказал руководитель JHR Developments Стивен Хантер. «У нас есть реальный прогресс. Билли уже дышит сам и даже говорит. Он в курсе своих травм и с оптимизмом смотрит в будущее. Он уже начал решать вопрос, как использовать сцепление на рулевом колесе. Он — парень с характером, у него все получится», — сказал Хантер.

Авария с участием Монгера произошла в среду на трассе «Донингтон-Парк». Британец на полном ходу врезался в резко остановившийся болид Патрика Пасмы из Carlin. На протяжении двух часов Монгера извлекали из болида, после чего госпитализировали. Во время операции врачам пришлось ампутировать ему обе ноги ниже колен.

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