Кроуфорд победил Диаса и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO

Американец Теренс Кроуфорд победил Феликса Диаса из Доминиканской республики и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в ночь на воскресенье в Нью-Йорке и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок проходил в весовой категории до 63,5 килограмма.

Кроуфорд провел вторую защиту титулов WBC и WBO, которые объединил летом 2016 года, победив украинца Виктора Постола. В активе 29-летнего американца 31 победа (22 нокаутом) и ни одного поражения. Феликс Диас — олимпийский чемпион Пекина-2008. В его активе 21 бой на профессиональном ринге, в которых он одержал 19 побед (девять нокаутом) и потерпел два поражения.