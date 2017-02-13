Пакьяо предложил болельщикам выбрать для него следующего соперника

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе филиппинец Мэнни Пакьяо на своей странице в Twitter предложил поклонникам выбрать ему соперника в следующем бою, который пройдет в ОАЭ.

Спортсмен создал опрос, в котором предложил проголосовать за одного из четырех спортсменов. Среди них британцы Амир Хан и Келл Брук, австралиец Джефф Хорн и американец Теренс Кроуфорд.

12 февраля консультант Пакьяо Майкл Конч сообщил BoxingScene, что филиппинец в ближайшем бою, который пройдет в ОАЭ, встретится с Хорном. Поединок запланирован на 23 апреля этого года.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений. Еще два боя завершились вничью.