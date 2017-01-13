Пакьяо собрался провести бой в России

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в июле планирует провести бой в России против Дмитрия Михайленко. Об этом ТАСС рассказал промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо.

«Нам предложили провести бой против Михайленко. Сейчас у Мэнни все расписано, но в июле у него будет свободное время. Пакьяо сказал мне, что с огромной радостью проведет бой в России, потому что это хорошая возможность для продолжения развития отношений между Россией и Филиппинами», — рассказал Арум.

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38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений, и два боя завершились вничью. Ближайшим соперником филиппинца станет австралиец Джефф Хорн. Бой пройдет 22 апреля в Брисбене.

Михайленко — обладатель серебряного титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на счету 30-летнего россиянина 22 победы (10 нокаутом) и одно поражение.