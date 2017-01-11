Определился новый соперник Мэнни Пакьяо

Новым соперником филиппинского боксера Мэнни Пакьяо станет австралиец Джефф Хорн. Об этом сообщил промоутер Боб Арум, представляющий интересы филиппинца. Его слова в среду, 11 января, приводит Boxing Scene.

Поединок пройдет 22 апреля на стадионе Suncorp Stadium в австралийском Брисбене, который вмещает более 50 тысяч зрителей.

«Мы бы хотели, чтобы трансляция боя была бесплатной для зрителей в США. Но если это будет невозможно, то мы проведем поединок по системе платных трансляций pay-per-view, набрав в андеркард как можно больше американских бойцов», — сказал Арум.

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37-летний Пакьяо в настоящее время владеет титулом чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBO). На счету филиппинца 59 побед (38 нокаутом) при шести поражениях и двух ничьих.

В активе 28-летнего Хорна 16 побед (11 нокаутом) одна ничья и ни одного поражения. Австралиец занимает второе место в рейтинге WBO.