Пакьяо поддержал смертную казнь для наркоторговцев

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо выступил за смертную казнь для наркоторговцев, осуществляющих свою деятельность на территории страны. Слова спортсмена во вторник, 7 февраля, приводит Boxingscene.com.

«Наркоторговцы заслуживают смертной казни. Мы должны занять твердую позицию в борьбе с торговлей наркотиками. Я могу простить личное пристрастие людей. Но гнусный незаконный оборот наркотиков направлен против всего народа, эти люди заслуживают смерти», — сказал 38-летний боксер.

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Пакьяо провел 67 боев на профессиональном ринге, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом) при 6 поражениях, еще два боя завершились вничью. При этом он является единственным боксером, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Следующим соперником филиппинца станет австралиец Джефф Хорн, их поединок состоится в австралийском Брисбене 22 апреля.

В мае 2016 года новым президентом Филиппин стал Родриго Дутерте. Сразу после его вступления в должность в стране началась кампания по борьбе с наркотиками. С момента его избрания в ходе спецопераций сотрудники полиции убили более двух тысяч человек.