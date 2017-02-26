Названа дата следующего боя Пакьяо

Бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории Мэнни Пакьяо и Амиром Ханом из Великобритании состоится 23 апреля. Об этом филиппинец сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Переговоры между командами Пакьяо и Хана завершились достижением соглашения о том, что бой пройдет 23 апреля, как и хотели фанаты», — написал спортсмен.

13 февраля спортсмен создал опрос, в котором предложил болельщикам выбрать своего следующего соперника. Среди кандидатов, кроме Хана, оказались британец Келл Брук, австралиец Джефф Хорн и американец Теренс Кроуфорд.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 нокаутом), потерпел шесть поражений. Еще два боя с его участием завершились вничью. Хан 31 раз оказался сильнее своих соперников, в 19 случаях отправив их в нокаут. В четырех боях британец проиграл.