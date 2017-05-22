«Аэрофлот» вошел в двадцатку крупнейших авиакомпаний мира

Компания «Аэрофлот», по предварительным данным, вошла в топ-20 крупнейших авиаперевозчиков мира по версии Air Transport World. Об этом говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что данные предварительные, поскольку у ряда авиакомпаний год завершается 31 марта. Между тем, группа «Аэрофлот» в 2016 году увеличила перевозки на 10,3 процента до 43,4 миллиона пассажиров, что, по данным по данным Air Transport World, соответствует 19-му месту. Мировые лидеры — American Airlines Group (198,7 миллиона человек), Delta Airlines (183,7 миллиона), Southwest (147,2 миллиона), United Airlines (143,7 миллиона) и Ryanair (116,8 миллиона).

«Предварительно мы занимаем 19-ю позицию, мы должны были в 2025 году стать в мире 20-ми, а мы уже 19-е», — сказал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

В соответствии со стратегией развития до 2025 года «Аэрофлот» на 20е место рассчитывал выйти в 2025 году и перевезти 75 миллионов человек. В 2015 году компания была 24-й, говорит топ-менеджер компании. Но конкуренты росли медленнее, чем ожидалось, признает человек, близкий к группе «Аэрофлот». По его словам, компания может продолжить подниматься в рейтинге — пассажиропоток опережающих его Air Canada (44,8 миллиона пассажиров) и ANA (47,3 миллиона в 2016 г. вырос на 9 и 1,5 процента соответственно, говорит топ-менеджер. План «Аэрофлота» на 2017 год — увеличить перевозки на 10-12 процентов.

Стратегия «Аэрофлота» была принята в 2011 году и предполагает план развития до 2025 года. Она основывается на пяти пунктах, которые отражают развитие группы в долгосрочной перспективе: 1. К 2025 году — Топ-5 авиаперевозчиков Европы по выручке и пассажиропотоку; 2. К 2025 году — Топ-20 глобальных авиаперевозчиков по выручке и пассажиропотоку;

3. К 2025 году — Объем пассажирских перевозок более 70 миллионов пассажиров в год, из них 30 миллионов на внутреннем рынке; 4. Широкое проникновение на рынок и развитие, основанное на реализации мультибрендовой платформы для группы авиакомпаний, как принципа построения структуры группы «Аэрофлот»; 5. Обеспечение устойчивого роста акционерной стоимости.

