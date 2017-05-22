Дзагоев исключен из состава сборной России на Кубок конфедераций

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не полетит со сборной России в Австрию на тренировочный сбор перед Кубком конфедераций 2017 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Кроме того, из расширенного состава для подготовки к турниру исключен одноклубник Дзагоева — защитник Марио Фернандес, который в последнее время играл на обезболивающих из-за травмы носа. В ближайшее время он перенесет операцию.

Перед встречей 30-го тура чемпионата страны с «Анжи» (4:0) главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил «Чемпионат.com», что Дзагоев не сыграет из-за травмы. О характере повреждения полузащитника не сообщалось.

Окончательная заявка на Кубок конфедераций должна быть подана не позднее 7 июня. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Россия на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).