Viktor&Rolf создал «конфетный» аромат

Компания Viktor&Rolf выпустила конфетный аромат под названием BonBon. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 22 мая.

В туалетной воде сочетаются ноты розового грейпфрута, засахаренных цветков жасмина и сахарной пудры. Флакон выполнен в виде розового банта. Новинка уже поступила в продажу и представлена в фирменных магазинах, цена — 5958 рублей.

В начале апреля Viktor&Rolf представил аромат Flowerbomb Bloom. Верхние ноты туалетной воды состоят из масел бергамота и мандарина, а базовые ноты усилены мускусом, ванилью и пачули. Флакон имеет вытянутую форму. В продаже новинка появится в мае, цены варьируются от 4403 до 8530 рублей в зависимости от объема.