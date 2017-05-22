Дед Джамалы умер в Крыму

Дедушка победительницы музыкального конкурса «Евровидение-2016», украинской певицы Джамалы, скончался в Крыму. Об этом в понедельник, 22 мая, исполнительница сообщила в своем Facebook.

«Да помилует его Аллах», — написала Джамала.

Похороны пройдут в понедельник в 15:00 в крымском селе Малореченское под Алуштой.

Певица не уточнила, собирается ли посетить церемонию.

Джамалу официально пригласили в Крым 16 мая. Это произошло после того, как артистка посетовала, что не может приехать на полуостров даже для того, чтобы навестить больного дедушку. Какие именно существуют препятствия, она не объяснила.

«Если она реально озабочена состоянием здоровья своего близкого родственника, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением», — сказал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.