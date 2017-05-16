Украинскую певицу Джамалу официально пригласили в Крым

Власти Крыма передали украинской победительнице «Евровидения-2016» Джамале приглашение посетить полуостров. Об этом вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил РИА Новости во вторник, 16 мая.

«Российское посольство в Киеве передало приглашение ее импресарио. Это прямой канал, он с ней общается каждый день», — отметил Мурадов.

Вице-премьер Крыма подчеркнул, что теперь остается ждать реакции украинской певицы. «Если она реально озабочена состоянием здоровья своего близкого родственника, то обязательно отреагирует на наше предложение, если это просто, как говорится, чисто политические какие-то аргументы, то, наверное, не воспользуется этим приглашением», — заявил он.

По словам Мурадова, власти полуострова готовы оказать Джамале всяческое содействие в ее визите.

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11 мая исполнительница объявила, что хотела бы проводить концерты в Крыму, но не может посетить полуостров даже для того, чтобы увидеть больного дедушку. Причину, по которой она якобы не может въехать на территорию республики, артистка не назвала.

Согласно украинскому законодательству, для граждан страны въезд и выезд в Крым — беспрепятственный. Для этого достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины.