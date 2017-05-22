Эрдоган избран председателем правящей партии Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Решение было принято на внеочередном съезде, состоявшемся 21 мая. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

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За возвращение главы государства на пост главы ПСР проголосовали 1414 участников съезда. Эрдоган сменил на этом посту премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, возглавлявшего партию с весны 2016-го.

2 мая Эрдоган спустя три года вернулся в ПСР. Это стало возможным в результате принятых на референдуме конституционных поправок. Согласно одному из 18 нововведений, президент теперь сможет не покидать ряды своей политической партии, как это было ранее.

Реджеп Тайип Эрдоган является одним из основателей Партии справедливости и развития. Он покинул ПСР в 2014 году перед вступлением в должность президента Турции.

16 апреля в стране прошел референдум по внесению поправок в конституцию и расширению президентских полномочий. За принятие изменений проголосовали 51,4 процента граждан.