На Урале отдали под суд пойманных с килограммовым изумрудом «черных геологов»

В суд Екатеринбурга передано уголовное дело двух местных жителей, пытавшихся незаконно продать изумруд весом 1,2 килограмма и стоимостью 2,8 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Бирюкова и Ельмара Шахверанова. Они обвиняются в незаконном обороте драгоценных металлов, природных камней, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 27 сентября 2016 года они привезли в кафе драгоценный камень. Шахверанов отправился в VIP-зал заведения на встречу с потенциальным покупателем, в роли которого выступал сотрудник полиции.

О задержании мужчин, пытавшихся продать изумруд, 28 сентября 2016 года сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По его словам, задержанные были «черными геологами». Они были вооружены травматическими пистолетами и имели при себе денежные средства. Сделку сорвали сотрудники правоохранительных органов. Помимо килограммового изумруда, у задержанных были изъяты и другие драгоценные камни.