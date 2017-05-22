В киевский офис украинских националистов бросили гранату

Неизвестный бросил гранату в офис партии «Национальный корпус» («Азов») в Киеве. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает пресс-служба организации.

В коротком ролике видно, как мужчина бросает гранату и убегает. «Подобные действия не вызывают в нас ни страха, ни намерений останавливаться. Мы и дальше будем искоренять сепаратизм в Украине, мы и дальше будем останавливать пророссийские акции. Попытки запугать нас — это подтверждение того, что наши действия мешают существованию здесь русского мира», — сказали в «Национальном корпусе».

В пресс-службе Нацполиции Киева уточнили, что взрыв произошел в четыре часа утра. Отмечается, что у здания обгорела стена на первом этаже дома, поврежден металлический забор. В результате инцидента никто не пострадал.

Полк Национальной гвардии МВД Украины «Азов» объявил о создании политической партии «Национальный корпус» в октябре 2016-го. Подчеркивалось, что курирует объединение министр внутренних дел Арсен Аваков. С того времени радикалы неоднократно нападали на отделения российских банков, сорвали проведение образовательной акции «Тотальный диктант», объявили «крестовый поход» против действующей украинской власти.