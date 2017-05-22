В Кремле отреагировали на «хамские выпады» Маккейна в адрес Путина и Лаврова

Высказывания американского сенатора Джона Маккейна в адрес президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова не соответствуют статусу государственного деятеля. С такой оценкой выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 22 мая, передает корреспондент «Ленты.ру».

Вместе с тем он призвал не преувеличивать значение «этих оскорбительных хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями». «Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Джон Маккейн неоднократно «скатывался на оскорбления», однако в этот раз они перешли все грани приличия.

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Сенатор от Республиканской партии в эфире Fox News Sunday заявил, что российскому дипломату «нечего делать в Овальном кабинете» Белого дома. Американский политик также обвинил Владимира Путина в применении высокоточного оружия для ударов по больницам в Сирии.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее в понедельник высказал мнение, что от Маккейна как от «жуткого русофоба» странно было бы ждать иных заявлений. Вместе с тем депутат отметил, что его слова свидетельствуют о неуверенности, а значит, «являются хорошим показателем для российской дипломатии».