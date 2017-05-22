Национальный фронт отказался от идеи выхода Франции из ЕС

Французский «Национальный фронт» отказался от идеи выхода Франции из Европейского союза (ЕС) и восстановления французского франка в качестве национальной валюты. Об этом в интервью The Telegraph заявил главный разработчик экономической программы партии Бернар Моно.

После парламентских выборов, которые пройдут в два тура 11 и 18 июня, состоится партийный съезд, на котором будет представлена новая программа. «Frexit (выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit) там не будет. Мы приняли к сведению то, что нам сказал французский народ. Я по-прежнему считаю, что евро не является жизнеспособной валютой. Но упорно настаивать на его отмене нам нет смысла», — заявил Моно.

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По его словам, новая стратегия партии будет основываться на идее пересмотра внутренних договоров с ЕС, чтобы получить больше самостоятельности в вопросах банковского и финансового регулирования.

Выход Франции из Евросоюза был одним из главных пунктов программы лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен в ходе недавней президентской кампании.

Ле Пен вышла во второй тур выборов, по итогам которого набрала 34 процента голосов избирателей и уступила нынешнему главе государства Эммануэлю Макрону.