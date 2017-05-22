Россия
 

В Гидрометцентре России пообещали москвичам розовое лето

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Июнь, июль и август в Москве будут теплыми, с температурным фоном около нормы или немного выше. Об этом ТАСС рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадков ожидается существенно меньше, чем в прошлом году. При этом погода будет неоднородной, но длительных периодов холода не ожидается. «Лето будет. Мы в своих прогностических картах обозначаем температурный режим разной цветовой гаммой, в частности, розовым цветом — когда температура чуть выше или близка к норме, красным — если значительно превышает норму. А у нас сейчас все розовое, так что лето я вижу в розовом цвете», — сказал он.

Точного прогноза погоды на первые дни лета, как пояснил директор Гидрометцентра, пока нет, так как его возможно сделать только на ближайшие пять дней.

Главным негативным последствием майских заморозков, по словам Вильфанда, стали обманутые ожидания: после непривычно теплого марта все уже настроились на лето, но этого не случилось.

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