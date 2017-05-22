Украинский журналист зачитал психоделический рэп о запрете российских соцсетей

Украинский журналист Юрий Шеляженко записал песню в стиле рэп, посвященную решению местных властей запретить в стране российские социальные сети. Видео он опубликовал в Facebook, назвав его роликом «против цензуры и диктатуры».

Шеляженко появляется в кадре у здания Верховной Рады, у Кабинета министров, в парке Шевченко и других знаковых местах Киева. На экране мелькают фотографии президента Петра Порошенко и главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Автор клипа обвиняет власть в том, что она «сдурела» и поделила народ «на своих и чужих».

«Порошенко, Турчинов мордуют свободу в родной стране. Я знаю украинский, английский и русский. У меня есть страницы "ВКонтакте" и в Facebook, и кто запрещает их, пускай все заткнуться», — призвал журналист.

Соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также ресурсы компании «Яндекс», попали под запрет на Украине в рамках расширения санкций против России.