Сингапурцы вложили в экономику России в 2016 году более 16 миллиардов долларов

Прямые инвестиции резидентов Сингапура экономику России составили в 2016 году 16,3 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс». Это половина совокупных прямых иностранных инвестиций за год (33 миллиарда долларов).

Вложения сингапурцев в российскую экономику выросли по сравнению с прошлым годом в 88 раз. Такой рост обеспечен сделкой резидента этой страны с «Роснефтью». В декабре консорциум инвесторов в составе QIA и Glencore купил через QHG Shares Pte. Ltd., зарегистрированную в Сингапуре, 19,5 процента акций «Роснефти» у «Роснефтегаза» за 692 миллиарда рублей (10,2 миллирда евро).

Большая часть сингапурских инвестиций — 15,1 миллиарда долларов (93 процента годовой суммы) пришлась на 4-й квартал прошлого года.

Следующей после Сингапура страной по объему инвестиций следуют Багамские острова, вложившие в российскую экономику 5,8 миллиарда долларов (в предыдущие два года этот офшор лидировал в перечне крупнейших инвесторов). Бермудские острова,

как и годом ранее, — на третьем месте с объемом вложений 2,4 миллиарда долларов.

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Далее идут европейские страны: Франция Швейцария и Австрия с объемами инвестиций 2,4, 2 и 1,8 миллиарда долларов, причем швейцарские прямые инвестиции выросли в 9 раз.

В то же время кратно сократили вложения в экономику России в прошлом популярные юрисдикции. В частности инвестиции Британских Виргинских островов упали в 2,5 раза до одного миллиарда долларов, остров Джерси снизил объемы в 3,5 раза — до 0,6 миллиарда долларов, а Великобритания — в 2,6 раза, до 0,4 миллиарда долларов.