Минобороны получило первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

Компания «Сухой» передала Минобороны России первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба компании.

Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова и направились к месту постоянной дислокации.

В марте заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что Воздушно-космические силы России получат в 2017 году 16 бомбардировщиков Су-34. Он также отметил высокие характеристики самолета.

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На данный момент ВКС России получили уже около сотни самолетов Су-34. На сегодняшний день он является основным ударным самолетом тактической авиации, строящимся в России. Машины этого типа заменяют в строевых частях бомбардировщики Су-24М советской постройки. Кроме того, в ноябре 2015 года стало известно, что на базе его планируется создать специализированные самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы.

Су-34 создан на основе переработанной платформы Т-10, ставшей базовой для истребителей семейства Су-27, Су-30, Су-33, Су-35 и их модификаций. Самолет отличается большим радиусом действия (до 1130 километров в зависимости от вариантов загрузки и профиля полета), оснащен бронированной кабиной и современным прицельно-навигационным комплексом.