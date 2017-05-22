Официальный курс доллара упал ниже 57 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 23 мая, понижен на 66 копеек до 56,50 рублей, евро — на 48 копеек до 63,17 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

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По информации на 14:30 мск, американская валюта на Московской бирже стоила 56,65 рубля (минус 28 копеек по сравнению с окончанием предыдущей торговой сессии), единая европейская — 63,86 рубля (плюс восемь копеек).

В ходе торгов на лондонской бирже ICE нефть марки Brent подорожала на 0,8 процента до отметки в 54,03 доллара за баррель.

Ранее 22 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении текущих цен на нефть курс доллара к концу года поднимется до 62-63 рублей.

В начале мая глава совета ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин сказал, что средний курс доллара в 2017 году составит более 60 рублей.