В Москве начались отключения горячей воды

В Москве в понедельник, 22 мая, начались профилактические отключения горячей воды, сообщили ТАСС в столичной мэрии.

Работы затронут 71 тысячу зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. В пяти тысячах зданий на время проведения ремонтно-профилактических работ воду отключать не будут. Отмечается, что жильцам не будет поступать горячая вода в течение 7-10 дней.

Уточняется, что по данным синоптиков, в ближайшие дни температура в городе будет около 17-20 градусов, ночных заморозков не ожидается, не исключены дожди.

Ранее в мае из-за похолодания в столице вновь возобновили подачу тепла после отключения отопления.

Планировалось, что отключения начнутся 10 мая, однако из-за холодной погоды сроки были сдвинуты. Информацию о точных датах отключения можно узнать на сайте компании МОЭК.