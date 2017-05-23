Абсурдные инициативы на Украине объяснили желанием свергнуть Порошенко

Группа украинских политиков специально продвигает абсурдные и скандальные инициативы, чтобы перехватить власть у президента страны Петра Порошенко. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил глава Института украинской политики (Киев) Константин Бондаренко.

Так эксперт прокомментировал заявления руководителя украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича, который призвал жителей страны прекратить все контакты с родственниками, живущими в России. По словам Бондаренко, Вятрович взаимодействует вместе с группой украинских «ястребов» из фракции «Народного фронта».

«Они постоянно стараются поставить президента на "растяжку". Они вносят смешные, скандальные, бессмысленные, глупые инициативы вроде запрета соцсетей. Если президент воспротивится этим идеям, то его сразу обвинят в подыгрывании России, пренебрежении национальными интересами, мнением большинства населения страны», — объясняет эксперт.

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Как отмечает Бондаренко, украинский президент вынужден соглашаться на реализацию таких инициатив, что бьет по интересам миллионов граждан и приводит к падению рейтинга главы государства. Таким образом группа политиков расшатывает положение Порошенко, чтобы получить новые должности, а в перспективе и захватить власть в стране.

22 мая Вятрович заявил, что украинцам следует отказаться от контактов в России ради спасения страны. Четырьмя днями

ранее глава Института национальной памяти сообщил, что символика дивизии СС «Галичина» не запрещена действующим на Украине законом об осуждении коммунизма и нацизма.

16 мая Порошенко своим указом запретил на Украине доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс».