Американский боксер Бриггс попался на допинге

Американский боксер-тяжеловес Шеннон Бриггс сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщается на сайте Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В анализах 45-летнего спортсмена, владевшего титулом чемпиона мира (2006-2007) по версии Всемирной боксерской организации (WBO), зафиксирован повышенный уровень тестостерона. Проба была взята Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) в рамках программы WBA Fair Boxing.

В январе этого года организация санкционировала бой за титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA между Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо, который был запланирован на 3 июня. Победитель должен был провести защиту титула против россиянина Александра Устинова.

Промоутер российского боксера Владимир Хрюнов сообщил «Р-Спорт», что команда Устинова начала переговоры с Окендо о поединке. Бой планируется провести 8 июля в Лондоне.