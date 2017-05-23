Сын Порошенко после критики отца надел патриотическую футболку

Младший сын президента Украины Михаил Порошенко пришел на запись утренней программы «В мире спорта», которую ведет его мать Марина Порошенко, в футболке с надписью «Ukraine».

Кроме Михаила, в программе участвовали его сестры Евгения и Александра. Девушки были одеты в нейтральные спортивные вещи без каких-либо надписей.

В начале мая в соцсетях было опубликовано фото, на котором Порошенко-младший запечатлен в футболке с надписью Russia. Оно вызвало среди интернет-пользователей возмущение, однако Петр Порошенко пояснил, что кадр был сделан во время празднования Хэллоуина, и это карнавальный костюм. В то же время он признал поведение сына неприемлемым.