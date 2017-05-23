Прокатившийся по казанскому аэропорту лихач признан невменяемым

Бывший милиционер Руслан Нуртдинов, устроивший гонки в аэропорту Казани, признан невменяемым. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает издание «Реальное время».

Специалисты пришли к выводу, что мужчина имеет признаки хронического психического расстройства и не мог осознавать характер своих действий и руководить ими.

По информации портала, заключение экспертизы датировано 22 марта, однако оно было озвучено в суде только сейчас. Это произошло по просьбе самого Нуртдинова, который принимал участие в заседании по видеосвязи.

Адвокат обвиняемого Адель Камалетдинов сообщил журналистам, что экспертиза проводилась по назначению следователя.

Расследование дела, по информации издания, практически завершено. Поскольку эксперты полагают, что Нуртдинову требуется лечение в стационаре, вместо уголовного дела в суд должно быть направлено постановление о применении принудительных медицинских мер. Если суд с этим согласится, мужчина будет считаться временно недееспособным.

«Реальное время» отмечает, что версии Нуртдинова о том, зачем он заехал на машине в терминал, меняются. Если раньше он говорил о том, что хотел без опозданий встретить любимую девушку, то теперь заявил, что спасался от угрозы жизни. Подробностей он не озвучил. Следователи заявили, что версия о девушке проверялась, но подтверждения не нашла.

В декабре 2016 года автомобиль, за рулем которого находился Нуртдинов, въехал на территорию аэропорта и проехал сквозь терминал. Нанесенный гонкой ущерб был оценен в шесть миллионов рублей. Оказалось, что лихач находился в состоянии наркотического опьянения. При нем было обнаружено 3,9 грамма марихуаны. За перевозку запрещенных веществ мужчина был приговорен к административному аресту, так как этого количества недостаточно для возбуждения уголовного дела.