В СКР опровергли уход казанского лихача от уголовной ответственности

В Следственном комитете России опровергли информацию, что водитель, въехавший в здание аэропорта Казани в декабре 2016 года, избежал уголовного дела. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрия Захарова.

В ведомстве пояснили, что в настоящий момент проводится расследование сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По словам Захарова, фигуранту дела Руслану Нуртдинову уже предъявлено обвинение. «Нет никаких оснований для прекращения расследования. Там ошибка у полиции. Там несколько статей, пока предъявлена 318-я», — уточнил он.

О том, что Руслан Нуртдинов, заехавший на машине в терминал казанского аэропорта, понесет только административное наказание, в понедельник, 13 марта, заявил заместитель начальника УГИБДД по Татарстану Рустам Ибрагимов, передает региональное издание «Бизнес Online».

Ранее Ибрагимов сообщил, что лихач был лишен прав. Кроме того, мужчину привлекли к ответственности за хранение и перевозку наркотиков — он получил 15 и 12 суток административного ареста соответственно. При этом количество запрещенных веществ оказалось недостаточным для возбуждения уголовного дела.

В декабре 2016 года автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился Нуртдинов, въехал на территорию аэропорта Казани и прошел терминал насквозь, причинив множество разрушений. Ущерб был оценен в шесть миллионов рублей. Лихач, как выяснилось, находился в состоянии наркотического опьянения. При нем было обнаружено 3,9 грамма марихуаны.