Протаранивший терминал казанского аэропорта лихач избежал уголовного дела

Руслан Нуртдинов, заехавший на машине в терминал казанского аэропорта, понесет только административное наказание. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил заместитель начальника УГИБДД по Татарстану Рустам Ибрагимов, передает региональное издание «Бизнес Online».

Выступая на заседании госсовета Татарстана, Ибрагимов сообщил, что лихач лишен прав. Кроме того, мужчину привлекли к ответственности за хранение и перевозку наркотиков — 15 и 12 суток административного ареста, соответственно. Однако количество запрещенных веществ оказалось недостаточным для возбуждения уголовного дела.

В декабре 2016 года автомобиль «ВАЗ-2115», за рулем которого находился Нуртдинов, въехал на территорию воздушной гавани и прошел терминал насквозь, причинив множество разрушений. Ущерб был оценен в шесть миллионов рублей. Выяснилось, что лихач находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, при нем было обнаружено 3,9 грамма марихуаны.