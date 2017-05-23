ИГ перенесло штаб из Мосула в провинцию Эль-Хавиджа

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перенесли свой штаб из иракского Мосула в провинцию Эль-Хавиджа. Об этом сообщил РИА Новости источник в силах безопасности провинции Киркук.

«Все лидеры ИГ переехали из Мосула в Хавиджу, расположенную в 55 километрах к западу от Киркука. Штаб был перенесен туда ввиду скорого крушения группировки в Старом городе Мосула», — заявил источник.

Хавиджа удерживается боевиками с 2014 года. До захвата террористами население города насчитывало около 500 тысяч человек.

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Губернатор провинции Киркук Наджмаддин Карим заявил, что операция против ИГ в городе Хавиджа начнется только после полного освобождения Мосула и территорий в провинции Анбар на границе с Иорданией и Сирией.

4 мая сообщалось, что иракская армия начала наступление на позиции боевиков в Мосуле с северного направления. «В первые же часы наши войска развили высокий темп наступления, фронт исламистов прорван, они отступают», — заявлял официальный представитель армии бригадный генерал Яхья Расул.

Операция по освобождению западной части Мосула ведется с февраля этого года. В наземных операциях участвуют части иракской армии, подразделения спецназа и ополченцы. Поддержку с воздуха оказывает авиация международной коалиции, возглавляемой США. В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились. В конце апреля иракская армия объявила, что планирует окончательно зачистить Мосул к июню.

