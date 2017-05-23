Появилось видео с места гибели 26 лошадей при пожаре в Ленобласти

Видео: www.5-tv.ru

Пятый канал опубликовал видео с места пожара в Гатчинском районе Ленинградской области, где погибли 26 лошадей. По словам очевидцев, пламя быстро охватило конюшню, и у постройки обрушилась крыша.

Из горящего строения удалось спасти 11 животных. Люди успели выбежать из помещения. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в деревне Большое Рейзино в ночь на вторник, 23 мая. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров.