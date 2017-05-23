При пожаре под Петербургом погибли 26 лошадей

В Гатчинском районе Ленинградской области при пожаре на конюшне погибли 26 лошадей. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о возгорании в деревне Большое Рейзино поступила в 02:15 мск. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров.

Часть лошадей удалось спасти, их перечень опубликован на странице конефермы во «ВКонтакте».

В марте на северо-востоке Москвы произошел пожар в приюте для бездомных животных. В результате погибли 13 собак. Остальные животные — 60 кошек и 27 собак — остались живы, однако некоторые сбежали.