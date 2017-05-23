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Медведев заявил о необходимости снижения ставки по ипотеке

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Российская экономика созрела для снижения ипотечной ставки до 6-7 процентов годовых, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Стенограмма встречи опубликована во вторник, 23 мая, на сайте правительства.

Медведев отметил, что снижение ставки по ипотеке — это «вопрос банковский», и в правительстве рассчитывают на то, что ставка будет снижаться соразмерно снижению ключевой ставки Центробанком.

«Мы должны выйти (эту задачу мы уже достаточно давно перед собой ставили) на кредитную ставку в размере 6-7 процентов по всей стране. Макроэкономические условия для этого в целом созрели», — добавил Медведев.

Губернатор в свою очередь проинформировал премьера о том, что в Самарской области 70 процентов приобретаемого жилья покупается в ипотеку. Уровень ставки, по словам Меркушкина, пока находится в районе 11 процентов годовых.

Как отмечает РИА Новости, по данным Центрального банка, ипотечные ставки в России в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8 процента, снизившись на 0,67 процентного пункта ниже, чем в тот же период 2016-го.

28 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,25 процента. Ключевая ставка — основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ. Под нее регулятор выдает банкам кредиты. Показатель влияет, в числе прочего, на формирование ставок по займам в кредитных организациях.

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