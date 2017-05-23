«Нэшвилл Предаторс» впервые вышел в финал Кубка Стэнли

Видео: Referi TV / YouTube

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» в шестом матче финальной серии Западной конференции обыграл «Анахайм Дакс» (6:3) и впервые вышел в финал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 4:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей серии за титул чемпиона НХЛ «Предаторс» сыграют с победителем пары «Оттава Сенаторс» — «Питтсбург Пингвинс». На данный момент со счетом 3:2 в этом противостоянии ведет американская команда. Шестой матч состоится в ночь на среду, 24 мая.