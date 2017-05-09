Два очка Кузнецова принесли «Вашингтону» третью победу над «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Питтсбург Пингвинс» в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Видео опубликовано на странице Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Twitter.

Встреча прошла в ночь на вторник, 9 мая, в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:2. «Кэпиталс» открыли счет на 13-й минуте, отличился Ти Джей Оши с передачи Евгения Кузнецова. Во втором периоде гости удвоили свое преимущество после точного броска Андре Бураковски (27-я минута).

В третьей 20-минутке Вашингтон забросил еще три шайбы, отличились Никлас Бекстрем (41), Джон Карлсон (52, с передачи Кузнецова) и снова Бураковски (53). Только при счете 5:0 «Питтсбург» сумел забросить две шайбы, точными бросками отметились Джек Гюнцель (57) и Евгений Малкин (58).

Таким образом, счет с серии стал 3:3. Решающая встреча пройдет 10 мая в Вашингтоне.